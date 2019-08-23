В Киеве на 10 станциях метрополитена перестанут пополнять карты метро
В Киеве на 10 станциях метрополитена с воскресенья, 25 августа, перестанут пополнять бесконтактные карты метро. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Причина таких нововведений - внедрение электронного билета. В кассах на указанных станциях можно будет приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. Также можно будет использовать ранее приобретенные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно.
Так, с 25 августа пополнять карты метро перестанут на станциях:
- "Крещатик" (центральный выход)
- "Театральная"
- "Майдан Независимости"
- "Академгородок" (выход в магазин NOVUS)
- "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок")
- "Арсенальная"
- "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан")
- "Сырец"
- "Почайная" (выход к пр. С. Бандеры)
- "Площадь Льва Толстого"
Уточняется, что на станции "Площадь Льва Толстого" также реализовываться QR-билет.
Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"
Между тем, метро еще не полностью отказалось от жетонов. В начале августа только пятая станция перестала продавать жетоны пассажирам.
Также мы писали, что из-за Дня независимости и футбола 24 августа в Киеве закроют пять станций метро в центре города.