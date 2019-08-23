В Киеве на 10 станциях метрополитена с воскресенья, 25 августа, перестанут пополнять бесконтактные карты метро. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Причина таких нововведений - внедрение электронного билета. В кассах на указанных станциях можно будет приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. Также можно будет использовать ранее приобретенные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно.

Так, с 25 августа пополнять карты метро перестанут на станциях:

"Крещатик" (центральный выход)

"Театральная"

"Майдан Независимости"

"Академгородок" (выход в магазин NOVUS)

"Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок")

"Арсенальная"

"Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан")

"Сырец"

"Почайная" (выход к пр. С. Бандеры)

"Площадь Льва Толстого"

Уточняется, что на станции "Площадь Льва Толстого" также реализовываться QR-билет.

Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

Между тем, метро еще не полностью отказалось от жетонов. В начале августа только пятая станция перестала продавать жетоны пассажирам.

Также мы писали, что из-за Дня независимости и футбола 24 августа в Киеве закроют пять станций метро в центре города.