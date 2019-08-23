В Киеве на 10 станциях метрополитена с воскресенья, 25 августа, перестанут пополнять бесконтактные карты метро. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Причина таких нововведений - внедрение электронного билета. В кассах на указанных станциях можно будет приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. Также можно будет использовать ранее приобретенные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно.

Так, с 25 августа пополнять карты метро перестанут на станциях: 

  • "Крещатик" (центральный выход)
  • "Театральная"
  • "Майдан Независимости"
  • "Академгородок" (выход в магазин NOVUS)
  • "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок")
  • "Арсенальная"
  • "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан")
  • "Сырец"
  • "Почайная" (выход к пр. С. Бандеры)
  • "Площадь Льва Толстого"

Уточняется, что на станции "Площадь Льва Толстого" также реализовываться QR-билет.

Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

Между тем, метро еще не полностью отказалось от жетонов. В начале августа только пятая станция перестала продавать жетоны пассажирам.

Также мы писали, что из-за Дня независимости и футбола 24 августа в Киеве закроют пять станций метро в центре города.

 

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