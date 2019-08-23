Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года. Об этом во время заседания коллегии МВД в пятницу, 23 августа, сообщил командующий Нацгвардии Николай Балан, передает "Корреспондент".

По его словам, одним из проблемных вопросов является привлечение военных Нацгвардии к охране общественного порядка. Для его решения с начала 2020 года к выполнению боевых и служебно-боевых задач в районе проведения ООС будут привлекаться исключительно части оперативного назначения и отдельные подразделения спецназа и разведки.

Подразделения НГУ по охране общественного порядка, конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых будут выведены в пункты постоянной дислокации для выполнения задач по своему назначению.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львовской области к борьбе со вспышкой африканской чумы привлекли Нацгвардию.

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