Центральный защитник ФК "Шахтер" Сергей Кривцов выразил убеждение, что команде по силам выйти из группы Лиги Чемпионов в следующий этап соревнований.

До жеребьевки Лиги чемпионов осталось менее недели, она пройдет 29 августа в Монако.

Кривцов призвал болельщиков поддержать команду в грядущих встречах. "Приходите, поддержите футбольный клуб "Шахтер", мы же со своей стороны будем радовать вас зрелищной и красивой игрой", - сказал Сергей Кривцов.

Также защитник отметил, что самой памятной, на текущий момент, встречей для него является первая игра 1/8 финала ЛЧ (2017-18) против "Ромы" в Харькове.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Видео: youtube.com/КИСЛЫЙа Аа

Как сообщала "Страна", "Шахтер" не забил пятый подряд пенальти, но смог победить "Львов". Игра на "Арене Львов" завершилась со счетом 2:0.

Напомним турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу после четырех туров.