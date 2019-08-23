Следственный судья Шевченковского районного суда Киева обязал Государственное бюро возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Ларисы Сарган из-за незаконного распространения его персональных данных. Об этом сообщил нардеп 9-го созыва Ренат Кузьмин в Facebook.

"Суд обязал ГБР возбудить уголовное дело против пресс-секретаря ГПУ Сарган. Друзья, помните, как сразу после моей регистрации кандидатом в депутаты, пресс-секретарь генпрокурора заявила, что при первом же моем публичном появлении я буду немедленно задержан генпрокуратурой. Специально для неадекватной бабушки сообщаю, что я уже давно публичен", — написал он.

Также, по словам Кузьмина, ранее он лично обратился с заявлением о своем публичном появлении к представителю МВД, к следственному судье и следователю, который ведет его дело и отметил, что его "до сих пор не задержали и наручники не надели".

Кроме того, Кузьмин заявил, что у него есть информация о том, что "бабушка по приказу генпрокурора возглавила теневой штаб по его дискредитации в СМИ".

Помимо этого Кузьмин опубликовал определение следственного судьи о возбуждении уголовного дела против Сарган. По его словам, ее могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное распространение его персональных данных.

Скриншот: Facebook/Ренат Кузьмин

Как сообщалось, 21 августа Генеральная прокуратура впервые в истории Украины вышла в суд с ходатайством об аресте нардепа 9 созыва Рената Кузьмина, не получив на это соответствующего согласия о снятии иммунитета от парламента.

Ранее "Страна" писала, что Ренат Кузьмин готовит заявление в ГБР и СБУ о причастности украинских спецслужб к убийству украинского журналиста и публициста Олеся Бузины.

Также мы сообщали, как Верховный суд окончательно восстановил Кузьмина в качестве кандидата в депутаты.