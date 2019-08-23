Кабинет Министров Украины 21 августа официально уволил с должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино объявившего об уходе по собственному желанию Филиппа Ильенко. Об этом свидетельствует информация на сайте правительства.

"Уволить Ильенко Филиппа Юрьевича с должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино по собственному желанию", - сказано в распоряжении Кабмина №642-р от 21 августа.

Отметим, что Ильенко был назначен главой Госкино Украины в августе 2014 года, до этого занимал должность главы общественного совета при Госкино.

Скриншот: kmu.gov.ua

Филипп Ильенко. Фото: Главком

Напомним, 19 августа 2019 глава Госкино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Он заявил о том, что его цель на этом посту была достигнута. Также Ильенко сделал в честь своего ухода из Госкино татуировку.

А "Страна" публиковала топ-8 украинских фильмов, получивших самое щедрое финансирование Госкино при Филиппе Ильенко.