В июле 2019 года промышленное производство в Украине сократилось на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики (Госстат) в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле-2019 к июлю-2018 также снизилось на 1,1%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в июле возросло на 3,6%, с учетом сезонного фактора – сократилось на 0,6%. В целом по итогам семи месяцев 2019 года рост промпроизводства составил 0,4% к аналогичному периоду 2018 года.

Согласно данным статведомства, в перерабатывающей промышленности в июле-2019 к июлю-2018 рост производства составил 0,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров –0,1%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 3,6%.

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