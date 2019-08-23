В среду, 21 августа, Кабинет Министров Украины уволил с должности заместителя министра социальной политики Ларису Попову. Об этом свидетельствует информация на сайте правительства.

"Уволить Попову Ларису Витальевну с должности заместителя министра социальной политики Украины согласно с поданным заявлением", - сказано в распоряжении Кабмина №641-р от 21 августа.

Попова была назначена на должность в июне 2018 года. С 2001 года она работала в Управлении социальной защиты населения в Замостянском районе Винницкой области. С сентября 2006 года была переведена на должность начальника управления труда и социальной защиты населения в Ленинском районе Винницы № 2. А в 2011 году перешла на пост начальника департамент соцполитики мэрии Винницы.

Лариса Попова. Фото: Бизнес Цензор

Скриншот: kmu.gov.ua

Напомним, Кабмин уволил и.о. главы ГФС Власова, который не выполнил указание Зеленского.

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