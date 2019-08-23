В субботу, 24 августа, в Украине ожидается жаркая погода с дождями на западе и востоке. В частности, осадки прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

Ожидается, что на западе ночью будет +11-14 градусов, а днем воздух прогреется до +25-27. На востоке +17-20 ночью, а днем +32-34 градуса.

На остальной территории будет солнечная погода, без осадков. Днем воздух прогреется до +24-26 градусов на севере и +32-34 на юге. Ночью на севере +11-14 градусов, на юге до +22 градусов.

В Киеве в День Независимости осадков не обещают, ожидается солнечная погода. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-15 м / с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25-27 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что прошлый год стал рекордным по объемам выбросов в атмосферу парниковых газов.

Также мы сообщали, что температура на Земле увеличилась до максимума за последние две тысячи лет.