Международная федерация хоккея дисквалифицировала на 4 года нападающего сборной России Евгения Кузнецова из-за того, что в его организме во время чемпионата мира в Словакии был обнаружен кокаин. Об этом сообщает ТАСС.

В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года, обнаружили кокаин. Хоккеист отказался от вскрытия пробы "Б", поэтому было принято решение о его дисквалификации. Кузнецов с этим решением согласился.

Любопытно, что в это же время, в мае текущего года, в сети появился ролик, на котором видно Кузнецова, сидящего у стола с рассыпанным белым порошком, на заднем плане на кровати спала девушка. Тогда спортсмен признал подлинность этого видео, но заявил, что оно было снято год назад, после победы его команды "Вашингтон Кэпиталс" в финале Кубка Стэнли.



Видео: YouTube/ РИА Москва

Евгению Кузнецову 27 лет. Он - нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". На чемпионате мира в Словакии в составе сборной России он стал бронзовым призером турнира. Срок его отстранения отсчитывается от 13 июня 2019 года. Дисквалификация распространяется на матчи под эгидой IIHF и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, он может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Напомним, украинский толкатель ядра Андрей Семенов подозревается в употреблении допинга.

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