Повестку дня первого заседания парламента, которое пройдет 29 августа, утвердили народные депутаты девятого созыва на подготовительном заседании в пятницу. Об этом сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

"План-сценарий торжественного заседания был предложен и проработан второй подгруппой. Если нет возражений и замечаний... Прошу голосовать за него в целом", - заявил Разумков.

Депутаты проголосовали за решение без возражений. Согласно сценарию, подписание присяги будет проходить на втором этаже ВР за столами регистрации при участии представителей Центральной избирательной комиссии.

"Сначала мы обратились к ЦИК относительно их присутствия на торжественном заседании и вручении удостоверений народных депутатов. ЦИК рассмотрела этот вопрос и приняла решение, уполномочила секретариат комиссии выдать эти удостоверения. Выдача таких удостоверений будет происходить за столами регистрации народных депутатов", - добавили депутаты во время заседания.

Также нардепы выбрали членов временного президиума первой сессии Верховной Рады. Во временный президиум войдет Разумков как председатель Подготовительной депутатской группы. Также в нее войдет Руслан Стефанчук от "Слуги народа", Юлий Иоффе от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Андрей Кожемякин от "Батькивщины", Михаил Забродский от "Европейской солидарности" и Ярослав Железняк от "Голоса".

Ранее "Страна" писала о том, что на первом заседании Рады Зеленский выступит с речью, ее содержание пока держат в секрете.

Также мы сообщали, что по словам Разумкова, коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Рады.