Коалиционное соглашение будет подписано на заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа, заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Согласно процедуре, как это предусмотрено украинским законодательством, соглашение будет заключено 29 августа", - сказал Разумков журналистам в Киеве в пятницу и добавил, что вскоре после этого будет назначено новое правительство.

"Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время", - сказал Разумков.

По словам главы партии "Слуга народа", "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

"Я знаю точно, что перед новой Радой должен сложить полномочия действующий состав Кабмина. И, исходя из той повестки дня, которая будет подготовлена на депутатской рабочей подгруппе, мы будем выносить те вопросы, по которым придем к соглашению", - пояснил он.

Напомним, по результатам внеочередных выборов в Верховную Раду партия "Слуга народа" получила в парламенте по партийным спискам 124 места и еще 130 кресел обеспечили выдвинутые партией депутаты, победившие на одномандатном округе. Таким образом, партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Верховной Раде - 254 мандата. Все будущие нардепы от партии ранее не были парламентариями.

Согласно статье 83 Конституции Украины, коалиция депутатских фракций формируется "по результатам выборов и на основе согласования политических позиций" в течение месяца со дня открытия первого заседания парламента. В ее состав должны войти большинство народных депутатов от конституционного состава парламента, то есть минимум 226 избранников.

Кроме того, в статье 83 Конституции указано, что "депутатская фракция в Верховной Раде Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде".



Ранее "Страна" писала о том, что Разумков отрекся от сенсорной кнопки для голосований в Раде.

Также мы сообщали, что депутатская группа утвердила схему размещения нардепов в Верховной Раде.