К 30 августа на подъездах к Киеву установят две площадки для автоматического взвешивания автомобилей "в движении" Weight-in-Motion. Это предусмотрено в рамках пилотного проекта, который за 2-3 года планируют расширить по территории всей страны. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Две из шести площадок для автоматического взвешивания в движении на дороге М-06 будут установлены с 26 по 30 августа. Работы стартуют вечером на автодороге М-06 Киев-Чоп в направлении из Киева в Житомир, на комплексах WIM 1 (Киево-Святошинский район, с.Капитановка) и WIM 2 (Макаровский район, пгт.Калиновка).

Всего на подъездах к Киеву планируется установить шесть таких площадок: на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07. По словам руководителя Госагентства автомобильных дорог Cлавомира Новака, этот проект открывает "новую эру функционирования дорожной инфраструктуры Украины".

"Ведь с помощью современных технических мероприятий мы повысим безопасность дорожного движения, обеспечим сохранение автомобильных дорог от разрушения и позволим получать достоверную ситуацию об интенсивности движения для планирования ремонтно-строительных работ", - отметил он.

Как сообщала "Страна", ночью под Киевом автомобиль на бешеной скорости высек искры и вылетел на обочину. Во время "вылета" Opel задел машину, которая стояла у обочины.

Отметим, что во Львовской области фура снесла с трассы леговушку, 7-летний ребенок погиб на месте.