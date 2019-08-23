Телеканал NewsOne в ответ на заявление Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о планах обратиться в суд, чтобы аннулировать его лицензию, заявил о наступлении на свободу слова. Об этом идет речь в сообщении, опубликованном на сайте канала.

"Телеканал NewsOne расценивает высказывания члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания господина Сергея Костинского... об уже принятом решении о применении к вещателю юридической санкции - обращении в суд с иском об аннулировании лицензии - наступлением на свободу слова в Украине актом циничного манипулирования законами и откровенным признанием власти о пренебрежении ею правовыми административными процедурами", - сказано в заявлении.

На канале подчеркивают, что вопрос рассмотрения результатов проверки NewsOne должен рассматриваться на заседании Национального совета только 5 сентября, но, как заявил Сергей Костинский, решение о привлечении к ответственности телеканала уже принято.

"Член Национального совета на всю страну показал все еще невиданный обществом уровень правового нигилизма государственного органа. Было также откровенно и цинично продемонстрировано нежелание придерживаться правовых процедур, что нивелирует любую возможность вещателя предоставить свое правовое обоснование относительно тех нарушений, которые нам инкриминируют, во время заседания Национального совета. Нет смысла участвовать в формальных процедурах, где закон не соблюдают, а решения принимают задолго до рассмотрения вопросов. Нет смысла пытаться доказать свою невиновность в государственном органе, который уже "признал" телеканал правонарушителем", - говорится в заявлении канала.

Также в сообщении идет речь о том, что своим заявлением Сергей Костинский опорочил демократические принципы общества, продемонстрировал пренебрежительное отношение к закону, дал четко всем понять, "какие авторитарные и неправовые методы будут применять, чтобы закрыть рот журналистам".

"Еще при назначении на надуманных основаниях очередной внеплановой проверки телеканала каждый гражданин мог воочию увидеть предвзятое отношение членов Национального совета к вещателю, ведь ожидаемые результаты были озвучены членами Национального совета еще до фактического проведения самой проверки. Так, член Национального совета Сергей Костинский на заседании заявил: "... мы знаем, уже выяснены все факты, что происходит в эфире телеканала"", - сказано в заявлении.

На телеканале также полагают, что не выдерживает критики и акт проверки, подготовленный работниками аппарата Нацсовета, на который ссылается в своем последнем заявлении Сергей Костинский, так как в него безосновательно, без какого-либо обоснования, приведения фактов и доказательств, внесены обвинения, основанный на предположении - выражение мнения как ведущими, так и гостями телеканала NewsOne могут содержать признаки "разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти", цитируя высказывания украинских политиков и экспертов в прямом эфире.

Также уточняется, что все обвинения представлены без подтверждения соответствующими утверждениями конкретного лица в конкретной телепередаче и без учета контекста всего разговора. А проверяющие в Акте проверки даже не пытались аргументировано утверждать, почему они считают высказывания, которые являются предметом проверки, именно "призывами к разжиганию", "призывами к развязыванию агрессивной войны" и "пропагандой агрессивной войны", а не "оценочными суждениями" или "образами".

"Формулируя специальные неправовые категории, такие как "язык ненависти" и "нетерпимость", которые отсутствуют в нашем законодательстве и предполагая возможность оценки не поступков людей, а их мотивацию, мы рискуем дойти до законодательного оформления того, что писатель Джордж Оруэлл назвал "преступным мнением" . В его романе "1984" не нужно никаких очевидных доказательств, чтобы признать любого виновным в преступной мысли. Власть в романе имеет неограниченную законом свободу интерпретировать слова и действия людей, которые они определяют, как подозрительные мотивы. Как говорит один из его героев: "В конце концов мы сделаем преступную мысль практически невозможной, поскольку у нас не будет уже слов для выражения мысли"", - сказано в заявлении канала.

Вместе с тем телеканал NewsOne, который является одним из лидеров новостного вещания Украины, заявляет, что он продолжит борьбу за свободу слова и плюрализм мнений в украинском обществе.

"Мы продолжим показывать в своем эфире различные мнения и объективную информацию о событиях в Украине и за ее пределами. Отстаивать право наших зрителей на свободное выражение мнения и обратимся к украинским и международным государственным органам, общественным организациям с призывом вмешаться в действия одиозного государственного органа, который за последние 5 лет неоднократно становился центром громких скандалов связанных с фактами цензуры и попытками давления на независимые СМИ", - говорится в заявлении.

Напомним, внеплановая проверка телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") проводилась из-за его планов провести телемост с российским каналом "Россия 1".

Несмотря на то, что NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей", Нацсовет в конце июля провел проверку и пригрозил санкциями.