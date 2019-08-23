С 1 декабря в силу вступят обновленные государственные строительные нормы (ГСН) с требованием проектирования лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей, а также рекомендацией их установки в новых домах от трех этажей. Об этом сообщается на сайте Минрегион.

"Рекомендуем устраивать лифты в жилье от трех этажей, а в домах от четырех этажей - делать это в обязательном порядке. Новые нормы начнут действовать уже с 1 декабря, то есть, с этой зимы все новые дома должны строиться согласно этим нормам", - цитирует пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

Согласно обновленной норме, рекомендуется устанавливать пассажирские лифты в домах от трех этажей (или с высотой между основным и верхним жилым этажами более 8 м). При этом в домах от четырех этажей (либо условной высотой 12 м и более) установка лифта обязательна.

Проектирование лифтов, машинных и блочных помещений, лестниц должно отвечать соответствующим актуальным стройнормам а количество лифтов, их грузоподъемность и скорость должны рассчитываться согласно правилам в зависимости от этажности здания и количества жителей.

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