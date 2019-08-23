Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что один из телеканалов готовит о нем фейковый сюжет о "бунте киевлян против Кличко". Об этом он написал в Facebook.

"Друзья! Дно еще не пробито ... По моей информации, "чудо-политики" с канала, который постоянно толчет бред о столичном мэре, взялись варганить новое творение о Кличко. Ну, нечего, пожалуй, рассказывать о событиях и процессах в стране общенациональному каналу", - написал Кличко.

По его словам, все дело в том, что он является независимой политической фигурой, а "кое-кому очень хочется прибрать к рукам Киев".

"Так вот, ищут для очередной грязи от одного матюкливого автора целых несколько десятков спикеров для интервью. Хотят показать "бунт киевлян против Кличко". Героям, в частности бабушкам, обещают деньги за съемки в этом "очень страшном кино". Ну давайте! Платите. Хотя, лучше было бы заплатить преподавателям украинского языка и хороших манер, чтобы научили некоторых новоиспеченных депутатов культурно говорить и прилично держаться, как минимум", - написал Кличко.

Скриншот, фото: Facebook/ Віталій Кличко

Напомним, в конце июля в публичную плоскость перешел конфликт между командой Владимира Зеленского и Виталием Кличко. Глава Офиса президента Андрей Богдан обратился к Кабмину с предложением об отстранении Кличко с должность главы КГГА, а затем подкрепил свои просьбы еще и обвинениями мэра в коррупции.

Мы подробно рассказывали о противостоянии Кличко и команды Зе и прогнозировали, чем оно закончится.

Между тем, Кабмин не стал отправлять в отставку Виталия Кличко, ее рассмотрит уже новое правительство.