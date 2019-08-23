Власти Китая введут ответные пошлины на американские товары в два этапа: с 1 сентября и 15 декабря, в размере в 10% и 5% соответственно. Они затронут более 5 000 наименований товаров, а общий размер составит $75 миллиардов. Такое решение приняли в Госсовете КНР, передает ТАСС.

Дополнительные пошлины на 5 078 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени (19.00 по Киеве) 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

В свою очередь китайское агентство "Синьхуа" сообщает, что в Министерстве коммерции КНР заявили, что стране придется принять контрмеры, если США введут новые дополнительные пошлины на китайские товары.

Отмечается, что позиция Китая последовательна и ясна. "В торговых войнах нет победителей. Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее, а в случае необходимости будет сражаться", – заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. Он добавил, что тарифные меры нанесут ущерб интересам как Китая, так и США, а также могут оказать отрицательное влияние на мировую экономику.

"Если США будут действовать своевольно, это окажет серьезное негативное воздействие на американские предприятия и потребителей", – отметил Гао Фэн, добавив, что "некоторые финансовые учреждения США предсказали, что эти пошлины будут стоить обычной американской семье в среднем 1 тысячу долларов в год".

Также он выразил надежду, что американская сторона прекратит свою ошибочную практику введения тарифов, пойдет навстречу Китаю и найдет решение проблемы на основе равенства и взаимного уважения.

Как сообщала "Страна", в США ввели новые ограничения против пяти китайских компаний. Предвестником этих санкций стал Акт авторизации национальной обороны США, одобренный в августе 2018 года.

Мы разбирались, как торговая война между США и Китаем скажется на украинской экономике. Первой реакцией на обострение стало удешевление китайской валюты юаня и падение биржевых индексов.