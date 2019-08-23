Сенсорные кнопки для голосования нардепов в Верховной Раде могут вызвать проблемы в принятии решений, потому что эти устройства не соответствуют регламенту Верховной Рады Украины. Об этом во время брифинга заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает "112 Украина".

По словам Разумкова, система сенсорной кнопки не сертифицирована.

"Там есть некоторые вопросы, связанные с гарантийным сроком использования, потому что она была теоретически введена 11-12 лет назад. И я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед ВРУ ІХ созыва", - сказал Дмитрий Разумков.

При этом он добавил, что "Слуга народа" планирует внести изменения в закон для борьбы с кнопкодавством. Разумков убежден, что необходимо строго наказывать нардепов или уголовной ответственностью, или большими штрафами.

Ранее мы уже подробно рассказывали о проблемах с внедрением сенсорной кнопки, которая должна была положить конец кнопкодавству.

Также мы сообщали, что кнопкодавами 2018 года оказались "Народный фронт" и БПП.