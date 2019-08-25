В это воскресенье, 25 августа, на телеканале "1+1" стартует новый сезон проекта "Танцы со звездами". В шоу будут участвовать 14 пар. Профессиональные танцовщики выступят на паркете с известными исполнителями и телеведущими, актерами и музыкантами.

"Танцы" стартуют 25 августа - в 21:00. Проект будет выходить в одно и то же время по воскресеньям.

Участники сезона

В программе примут участие 14 звезд: юмористки Лена Кравец и Вика Булитко, телеведущие Надя Матвеева, Людмила Барбир, Владимир Остапчук и Даниэль Салем, актеры театра и кино - Ксения Мишина, Алексей Яровенко и Михаил Кукуюк, музыканты и певцы TAYANNA, MARUV, Дзидзьо и Серёга (Полиграф Шарикоff), а также гимнастка Анна Ризатдинова.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Вова Остапчук родился в Умани, по образованию он филолог. Работал диктором на СТБ. Закончил школу телеведущих, создав шоу "Минус один". Работал на канал ТЕТ, Интер, 2+2 и 1+1. Появился в шоу "Инспектор города" и "Король десертов". Также он запомнился как третий ведущий Евровидения-2017. Он также озвучивает фильмы. Партнершей Остапчука стала хореограф Илона Гвоздева, победившая в прошлом сезоне в паре с Игорем Ласточкиным.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар



Актриса родилась в Запорожье. Известность получила благодаря таким проектам как "На троих" и "Дизель Шоу". Вместе с ней будет танцевать Дмитрий Дикусар.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Актеру в партнерши досталась Елизавета Дружинина. Кукуюк начинал карьеру на театральным актером, а прославился съемками в фильмах "Свингеры" и "Фабрика счастья. Хореографию изучалв студенческие годы, поэтому может стать фаворитом на паркете "Танцев".

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Популярная ведущая проекта "Все буде добре" и судья проекта "Битва экстрасенсов" на СТБ, родилась в Керчи. Училась на инженера в Москве, а после замужества переехала в Кременчуг и родила сына. Матвеева круто изменила направление деятельности, начав делать карьеру в журналистике. В "Танцах" она будет выступать с Валерием Шохиным.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телезвезда "Завтрака с 1+1" Людмила Барбир будет танцевать с Дмитрием Жуком. Барбир родилась в Черновицкой области. Свой творческий путь начинала как актриса театра, подрабатывала в рекламе, снималась в сериалах "Мухтар" и "Женский доктор". Озвучивала роли в фильмах "Аватар" и "Россомаха". Телеведущая и актриса замужем. В 2012 году родила сына. Мальчика назвала Тарасом.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Яровенко родился в Беларуси, с 10 лет ходил в спортивную школу. Ради проекта сделал паузу в актерской картере. Вместе с ним в проекте выступит хореограф Алена Шоптенко. Актер известен по фильмам: "Кумир", "Хороший парень", "Жить ради любви", "Мухтар" и другие. В сериале "Крепостная" он сыграл Алексея Косача, а его мамой на экране стала известная актриса Ольга Сумская. Алексей женат, но держит личную жизнь в секрете.

Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса телесериала "Крепостная" родилась в Севастополе. В юности участвовала в конкурсах красоты. Девушка окончила университет театра и кино им. Карпенко-Карого. Дебютировала ролью Анжелики в фильме "Раскаленный периметр", а известность получила в 2017 году после мелодрамы "Искушение". У актрисы есть 7-летний сын Платон. Она уже показала свое танцевальное мастерство в рекламном ролике, поэтому зрители верят, что в проекте ей будет, чем блеснуть на паркете. В паре с актрисой выступит хореограф Евгений Кот.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Телеведущий родился в Одессе. он будет танцевать в паре с Юлией Сахневич. Салем получил профессию филолога английского языка и медицинское образование, но стал шоуменом. Он известен по программам: "Красавчик Даниэль", "Любовь на выживание" и "Хулиганы". Салем занимается кроссфитом, катается на мотоцикле, занимается боксом и посещает бассейн. Женат. Воспитывает дочь Санта-Луну, которой 4 года.

MARUV и Женя Дмитренко

Известная певица будет танцевать с Евгением Дмитренко. MARUV очень популярна за пределами Украины, а в нашей стране многие о ней узнали во время отбора на Евповидение-2019. Победив, в итоге она отказалась выступить с песней "Bang" на конкурсе. Одной из причин стал контракт НОТУ, по которому артистка должна была отказаться от гастролей в РФ.

Серега и Аделина Дели

42-летний белорусский рэпер участвует в проекте в паре с Аделиной Дели. Карьеру он начал в 2002 году. Стал популярным после сингла "Черный бумер". Песне в этом году исполняется 15 лет. Серега также был членом жюри шоу "Х-фактор". В 2015 году развелся с женой и переехал жить в Москву. Бывшая супруга рэпера и двое его детей живут в Киеве.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Украинская гимнастика и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова будет танцевать в паре с с Александром Прохоровым. Девушка родилась в Крыму, после аннексии полуострова осела в столице. В 2017 году она родила сына от экс-депутата Александра Онищенко. В этом году Ризатдинова баллотировалась в депутаты на 93-м одномандатном избирательном округе в Киевской области, но победу одержала Анна Скороход от партии "Слуга народа". В недавнем интервью девушка заявила, что развелась с Онищенко, а проект станет новым этапом ее жизни.

Дзидзьо и Яна Цыбульская

Эпатажный украинский певец Михаил Хома выйдет на паркет вместе с Яной Цыбульской. 35-летний певец - тренер пятого сезона вокального шоу "Голос. Дети". В "Танцы" артист мечтал попасть давно. Он признается, что для него участие в проекте - своеобразный шанс закрыть гештальт.

Елена Кравец и Макс Леонов

Административный директор "Квартал 95" появится в шоу с Максом Леоновым. На сцене Кравец часто появляется в роли Юлии Тимошенко. Однако уже в это воскресенье зритель увидит, как Кравец справится с ролью танцовщицы. Она также снималась в сериале "Слуга народа". Еще в детстве выступала в криворожском народном ансамбле "Сувенир". Также брала частные уроки в киевской студии балета, чтобы вернуть форму после рождения дочери.

TAYANNA и Игорь Кузьменко

Украинская певица и протеже клипмейкера Алана Бадоева Татьяна Решетняк давно мечтала принять участие в танцевальном проекте. По ее словам, это поможет ей открыть в себе новые грани. Партнером Таяны в программе будет Игорь Кузьменко. Девушка является экс-участницей группы "Горячий шоколад". Она два раза участвовала в Нацотборах на Евровидение, но тщетно. В 2015 году заняла второе место в "Голосе страны" в команде Потапа. Также она - бывшая жена нынешнего возлюбленного Ани Лорак - саунд-продюсера Егора Глеба.

Судьи и ведущие

Ведущим проекта будет Юрий Горбунов. Членами жюри будут неизменные судьи проекта - хореограф Влад Яма и прима-балерина Екатерина Кухар. Третьим членом жюри будет известный во всем мире хореограф Франсиско Гомес.

Ему передал эстафету судья прошлого года - MONATIK. Известно, что Гомес делал постановки для голливудских звезд, среди которых Jennifer Lopez, Taylor Swift, а также Madonna и Will.i.am. Он был главным хореографом британской версии "X-Фактора" и "Голос", а также "Америка ищет таланты" и американского проекта "Значит, ты умеешь танцевать".

Франциско Гомес Фото: 1plus1.ua

Победители прошлых сезонов

Напомним, что в прошлом сезоне "Танцев" победил комик Игорь Ласточкин вместе с хореографом Илоной Гвоздевой. В 2017 году в шоу победу одержала певица Наталья Могилевская, которая танцевала в паре с Игорем Кузьменко.

Кстати, несмотря на то, что в каждом сезоне сценаристы придумывают любовные линии, чтобы подогреть интерес зрителей, настоящие романы на паркете все же случаются. Например, телеведущий Дмитрий Комаров спустя какое-то время женился на своей партнерше по проекту - Александре Кучеренко.

Фото: Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров

Участники нового сезона и их тренеры рассчитывают на победу. Многие участники шоу рассказывают про сложные тренировки. Одни замечают, что заметно похудели, другие отмечают, что стали выносливыми и сильными благодаря проекту.