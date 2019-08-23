Национальный республиканский комитет конгресса (NRCC), который собирает деньги для Республиканской партии, в четверг, 22 августа, показал на официальном сайте комитета футболки с изображением карты США, к которой отнесли также датский остров Гренландию. Футболки станут "наградой" за пожертвование в 25 долларов или больше.

"Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти! Пожертвуй 25 долларов или больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции", - говорится в описании футболки на сайте комитета.

Скриншот: contribute.nrcc.org

Белые футболки с картой США, на которой также изображена Гренландия, раскрашенная в цвета американского флага, доступны в шести размерах.

Ранее "Страна" рассказывала, что Трамп хочет купить у Дании зеленый остров Гренландию. Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США. Политики Дании посчитали, что это шутка.

Однако, Трамп подтвердил, что хочет купить остров, так как "это покупка крупного объекта недвижимости". И пообещал не строить в Гренландии золотые небоскребы.

Из-за отказа продать Гренландию Трамп отменил свой запланированный визит в Данию, в Копенгагене нашли это оскорбительным. В конце-концов Трамп назвал мерзким отказ Дании обсуждать продажу Гренландии.