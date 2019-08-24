24 августа в Украине отмечают День независимости. В Киеве запланированы сразу два марша.

С 09:30 на Майдане проходит официальная Хода гідності с участием Владимира Зеленского. Это альтернатива военным парадам с техникой, которые стали проводить при Петре Порошенко. У Зеленского их назвали устаревшими и недостаточно европейскими.

С 11:00 до 13:00 свое шествие проведут и националисты. "Марш защитников Украины", в котором заявлены участники АТО, семьи погибших и волонтеры, пройдет от парка Шевченко до Майдана. Там во второй раз за день исполнят гимн. После этого военные капелланы ПЦУ проведут молебен по погибшим на Михайловской площади.

"Страна" ведет онлайн-репортаж празднования 28-й годовщины независимости Украины.

Прямая трансляция Дня независимости

09:32 Начался марш!

09:31 Город продолжает жить своей жизнью. Кафе, рестораны, обменники по периметру продолжают стабильную работу. В гостинице "Крещатик" заканчивается завтрак для гостей. Где-нигде появляются иностранцы с чемоданами, которые не могут найти путь к такси, парковке или отелю. Людей относительно немного. По рядам незаметной тенью ходят сбушники.

09:29 Тем временем Google посвятил дудл Дню Независимости Украины.

На картинке изображен украинский флаг, который развевается на фоне неба. Если на него нажать, то откроется поиск по ключевым словам "День независимости Украины 2019".

09:18 Зеленский и его супруга Елена вместе спускаются вниз, к Грушевского. Вслед за ним никого уже не пускают - ни прессу, ни журналистов.

Фото: "Страна"

09:14 На Грушевского подъехал президент. Журналисты попросили у Зеленского комментарий, он на секунду остановился, повернулся к прессе и поздравил их с Днем независимости на украинском языке.

Фото: "Страна"

09:00 Выход из метро "Крещатик". Здесь все перекрыто. В метро дежурит полиция, на – улице рамки и металлоискатели.

Фото: "Страна"

08:05 Над постановкой "Зе-парада" работали режиссеры Алан Бадоев и Елена Коляденко. В нем обещают много символического и нового: 100 ударов колокола во время общенациональной минуты молчания, инсталляцию из щитов "Беркута" на Аллее Небесной Сотни, белую карту Украины, раскрашенную детскими руками, семь минут гимна, который исполнят такие звезды, как Тина Кароль и ONUKA.

07:56 "Ходу" на Банковой решили проводить не сразу. Изначально Владимир Зеленский заявил, что парада не будет, а деньги вместо этого направят на премии военным. Однако сразу же после этого сторонники Порошенко заявили, что проведут свой парад на День Независимости на Майдане. Тогда у Зеленского изменили тактику и заявили, что мероприятие все-таки будет и развели их по времени с Маршем ветеранов, среди организаторов которого значились националисты.

07:45 В полиции Киева накануне заявили, что не видят рисков конфликтных ситуаций в ходе праздничных мероприятий в столице. Но порядок будут охранять около трех тысяч полицейских и нацгвардейцев.

07:30 Во всех крупных городах Украины сегодня также проходят разные мероприятия ко Дню Независимости. Ранее мы собрали основные из них в нашем материале.