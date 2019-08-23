США поддерживают "нормандский формат" переговоров по ситуации в Украине и готовы к нему подключиться. Об этом со ссылкой на спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера пишет "Интерфакс".

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - сказал Курт Волкер.

Отмечается, что сейчас в "нормандскую группу" входят представители Украины, Франции, Германии и России, президент Владимир Зеленский предлагал включить в нее США и Великобританию. "Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал Курт Волкер.

По его словам, США готовы подключиться к любым действиям, направленных "на создание условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения". Также Курт Волкер заявил, что главные проблемы в плане урегулирования ситуации в Украине связаны с Россией.

"Зеленский, без сомнения, пользуется поддержкой, у него есть мандат в парламенте, у него есть воля это сделать, но проблемой всегда была Россия. Я надеюсь, что это новая возможность, и Россия изменит свое поведение", - сказал представитель Вашингтона.

Отметим, что после гибели морпехов на Донбассе в начале августа в Германии подтвердили, что готовы к нормандским переговорам, но их дату не назвали. Отмечалось, что в середине августа представители Берлина и Парижа обсуждали будущие встречи.

Между тем, Путин и Макрон во время переговоров 19 августа дали понять, что перед новой встречей в "нормандском формате" надо сначала выполнить решения предыдущей.

"Нормандский формат" — это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, в которых участвуют Украина, Франция, Германия и Россия на уровне глав государств, их советников и представителей МИДа. На этих переговорах обсуждали миротворцев ООН на Донбассе, полицейскую миссию ОБСЕ, освобождение заложников, режим прекращения огня и местные выборы на Донбассе.