73-летний российский режиссер Никита Михалков приехал в аннексированный Крым на костылях. Об этом сообщает телеграм-канал издания Super.ru. По данным издания, Никита Михалков сломал ногу.

Фото: telegram.org

"На крымский фестиваль "Таврида" 73-летний режиссер приехал на костылях. О своей травме Никита Сергеевич рассказал слушателям на двухчасовом мастер-классе", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2018 года во время выборов президента России Никита Михалков упал на улице в Твери и ударился головой. Любопытно, что несчастье приключилось с ним прямо перед теледебатами, где он выступал в качестве доверенного лица кандидата в президентв Владимира Путина.

Также "Страна" сообщала, что в сентябре 2018 года Никиту Михалкова госпитализировали и прооперировали из-за спортивной травмы.