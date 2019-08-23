В сентябре цены на молоко и молочные продукты для покупателе вырастут на 5% по сравнению с июнем-июлем. Новость передает пресс-служба Ассоциации производителей молока. Отмечается, что в августе молочная продукция уже стала дороже на 3%.

Среди причин для роста цен называют дефицит молока-сырья, связанный со стремительным сокращением поголовья коров."За 6 месяцев 2019 только в промышленном секторе Украины вырезали 9700 голов, из-за чего перерабатывающие предприятия недополучили более 160 000 тонн молока", - заявили в Ассоциации.

Еще одной причиной называют необходимость внедрения требований нового пищевого законодательства, которое требует от молочных ферм оперативных и значительных инвестиций в модернизацию и обучение персонала.

"Дополнительно усугубляет ситуацию усиленное налоговое давление. Так, ставка НДС на молочные продукты в Украине самая высокая в Европе - 20%, против 7% - в Германии, 5,5% - во Франции и 5% - в Польше".

Ранее "Страна" сообщала, что с 2023 года в Украине запретят продавать сыр фета.

Также мы рассказывали, что в Украине ввели новые требования к качеству молока и молочной продукции.