Должностных лиц госучреждения "Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта Украины уличили в закупке непроверенных препаратов для спортсменов.

Часть данных препаратов не прошла контроль в Национальном антидопинговом центре, в результате чего главному врачу Минспорта было объявлено о подозрении в рамках уголовного производства. Об этом передает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники "Укрспортобеспечения" в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медицинские препараты на сумму более 8 млн грн.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, задокументировано, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам. Кроме того, часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медпрепаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

"Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн грн и поставлены под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг-контроля продукции", - сообщил в СБУ.

Главному врачу Министерства молодежи и спорта объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.

Отметим, что имя врача в своем заявлении силовики не называют.

Фото: ssu.gov.ua

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