Минувшей ночью в Днепре полицейские остановили автомобиль Opel за нарушение, а выяснилось, что в его багажнике куда-то везли 38-летнего мужчину. Инцидент произошел около 01:00 на улице Передовой, сообщает "Информатор".

Уточняется, что когда полицейские остановили авто, то двое его пассажиров тут же бросились наутек, а водитель отказался предоставлять документы и отвечать на вопросы. Позже выяснилась причина их поведения - в багажнике обнаружился заложник, а рядом с ним предметы, похожие на пистолет и гранату.

По словам очевидца, сбежавшие пассажиры легковушки перелезли через забор и скрылись в разных направлениях. В обстоятельствах инцидента разбирается оперативно-следственная группа. Открыто уголовное производство по статье 146 (незаконное лишение свободы).

Освобожденного мужчину доставили в отделение полиции, но он отказывается объяснять, что произошло. Правоохранители продолжают поиск злоумышленников.

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