Адвокат Валентин Рыбин рассказал, что формула обмена пленными между Украиной и Россией "33 на 33" примерно соответствует реальному положению вещей, но добавил, что возможны уточнения. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на комментарий Рыбина.

Рыбин сказал, что формула обмена, ранее была обнародована, "примерно такая же". "Возможно, будут изменения", - добавил он. Что касается сроков обмена, адвокат заявил, что это произойдет очень скоро.

В то же время, адвокат отказался называть фамилии или количество тех, кого готовит Украина для передачи российской стороне. Он подчеркнул, что ему известно обо всех, но распространяться на эту тему Рыбин не может.

Отвечая на вопрос о том, встречался ли он с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая прибыла в Киев, Рыбин ответил:

"Я с Татьяной Николаевной сегодня не встречался. Пока. С ней мы не общались. Относительно ситуации с обменом ... процедуры проводятся, люди готовятся. Я думаю, что скоро это произойдет".

Ранее Валентин Рыбин заявил, что готовится обмен, и назвал ряд фамилий тех, кого Украина передаст в обмен на политзаключенных: Александр Баранов, Алексей Одинцов, Игорь Кимаковський, Евгений Мефедов. Он добавил, что будут и другие.

Бывшие украинские военные Одинцов и Баранов, осужденные по "делу крымских дезертиров", были задержаны в 2016 году на границе между Крымом и Херсонской области. После аннексии полуострова в 2014 году они перешли на службу в армию. В РФ тогда заявили, что Украина устроила "похищение" военнослужащих. В феврале 2018 Баранова приговорили к 13 годам лишения свободы, а Одинцова - до 14 лет лишения свободы. Оба свою вину не признали.

Игоря Кимаковского задержали в июле 2015 года. Тогда СБУ сообщила, что они "поймали агента ФСБ". По данным спецслужб, он собирал информацию о передислокации украинских военных.

Евгений Мефедов - фигурант дела о событиях 2 мая 2014 в Одессе.

Ранее "Страна" сообщала, что Вышинского нет в списке на обмен между Россией и Украиной потому что он отказался писать заявление.

Кроме того, мы рассказывали, что Зеленский заявил, что обмен пленными не за горами.