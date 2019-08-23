Журналист Евгений Киселев, который накануне заявил о прекращении работы в качестве ведущего на телеканале "Прямой", будет вести программу на "Ради НВ". Об этом пишет "Новое Время".

"Ранее Евгений Киселев уже вел программу на "Радио НВ" и она пользовалась успехом. Это будет формат интервью - и не обязательно с политиками. Есть много интересных собеседников, разговорить которых может человек с опытом, каковым, без сомнения, является Киселев. Не исключаю, что со временем мы можем расширить сотрудничество и запустить не только интервью", - сообщил главред "Радио НВ" Валерий Калныш.

Ожидать выхода новой программы Киселева осталось уже недолго: премьера состоится в новом сезоне, который стартует уже 2 сентября.

Евгений Киселев. Фото: LRT

Отметим, что на канале "Прямой" Евгений Киселев работал с момента его запуска - августа 2017 года. А после начала вещания "Радио НВ", в марте 2018 года, он был ведущим авторской программы и на этой радиостанции.

Напомним, Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в сфере украинских медиа. В частности, речь шла о том, что власть готовит атаку на 112 канал, а нардеп от "Слуги народа" назвал журналистку "Нового Времени" овцой.

Также мы писали, что Алексей Венедиктов заявил, что хотел бы запустить радио "Эхо Москвы" в Украине. Впрочем, в Нацсовете отрицают запуск в Украине филиала этой радиостанции.