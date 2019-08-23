В Киеве произошла громкая авария с участием VIP-персон. За рулем оказалась теща сразу двух известных украинцев - шоумена Сергея Притулы и нардепа Виталия Хомутынника.

Лилия Сопельник неудачно сдала назад и сбила женщину с ребенком, которые находятся в тяжелом состоянии. "Страна" разбиралась в деталях этой истории. И выясняла, что известно о теще Притулы и Хомутынника.

"Перепутала педали". Как произошла авария

ДТП случилось в четвег, 22 августа во дворе дома 19А на Днепровской набережной в Киеве. Это район элитных высоток на Осокорках. Белый кроссовер на огромной скорости задним ходом наехал на людей.

По словам очевидцев, под колесами оказалась женщина и ребенок. Для того, чтобы их достать внедорожник пришлось поднимать.

"Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутал педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории. Полная жесть", - говорится в сообщении в соцсети.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. 9-летний мальчик получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать в аварии получила сотрясение головного мозга и прелом костей таза.

Шокирующее видел инцидента опубликовал паблик "Киев оперативный".

Позже выяснилось, что за рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя женщина - Лилия Сопельник. Ее муж - донецкий застройщик, а дочки замужем за очень известными людьми.

Что известно о Лилии Сопельник и ее семье

Сбившая людей женщина - жена бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника, который в 2012 году баллотировался по мажоритарному округу в Краматорске от партии УДАР, но проиграл.

Семья Сопельников родом из Донецка. Муж Лилии владеет фирмой "Торг-Альянс".

Младшая дочь Екатерина - с 2015 года замужем за шоуменом Сергеем Притулой, который шел в Раду непроходным, 30-м номером от партии "Голос".

Екатерина работает продюсером на "Новом канале" и одновременно финансовым директором в шоу своего мужа. Она у Сергея Притулы уже вторая супруга, и успела родить ему дочь Соломию. Также у телеведущего есть сын от первого брака.

Сергей Притула и его жена Екатерина

Притула в последнее время был известен не только тем, что пытался пойти в политику. Зимой он проявил себя тем, что активно топил участниц нацотбора на Евровидение за их гастроли в России и родителей, живущих в Крыму.

Старшая дочь Светлана - уже более 15 лет замужем за экс-регионалом и депутатом Виталием Хомутынником.

Он возглавлял в Раде депутатскую группу "Видродження", а в нынешний парламент, как и Притула, не попал - поскольку шел от "Оппозиционного блока", не дотянувшего до проходного барьера.

Светлана Хомутынник

Хомутынник в украинской политике персона яркая. Его связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также ходят слухи, что он может порешать чуть ли не любой вопрос в налоговой или таможне.

С 2016 года о Хомутыннике пишут как о молодом олигархе, он обзавелся яхтами и самолетами, которых почему-то нет в декларациях.

В 2012 году Виталий был помощником кандидата в депутаты Виктора Сопельника - своего тестя.

Сама Лилия Сопельник - владелец ряда фирм по управлению недвижимостью (например, ООО "Визит"). Вместе с ней управляют этими компаниями дочки Екатерина и Светлана.