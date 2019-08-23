В полиции Киева не видят рисков возникновения конфликтных ситуаций 24 августа, в ходе праздничных мероприятий в День Независимости, программа которых уже известна.

"Каких-то рисков мы не видим. И на первом мероприятии с участием президента, и на втором, где будет шествие ветеранов", - сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко в пятницу, 23 августа. Его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, на шествии заявлено около 8 тысяч участников. Крищенко подчеркнул, что по оперативной информации нет никаких оснований для беспокойства.

"Мы находимся с ними в контакте, у нас было совместное совещание. Полиция обеспечит охрану, проверки", - сказал он, добавив: "Пока что рисков, призывов мы не видим".

Отвечая на вопрос о том, какое количество правоохранителей в целом будет привлечено к обеспечению правопорядка, начальник столичного глава сказал: "Будет приблизительно 3 тысячи, вместе с Нацгвардией. Сколько мы выведем на улицу, я ещё пока не знаю", - сказал Крищенко.

Как сообщала "Страна", в День независимости 24 августа и в другие праздничные дни в центре и на улицах ряда районов Киева будет ограничено движение транспорта из-за проведения праздничных мероприятий. Среди прочего закроют пять станций метро в центре города.

О том, будут ли в Киеве столкновения 24 августа разбиралась Олеся Медведева: