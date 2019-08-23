Госбюро расследований проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега короля наркоинтернета Амоса Дов Сильвера в аэропорту Борисполя при попытке его депортировать в Израиль. Об этом в своем телеграм-канале написал глава ГБР Роман Труба.

"В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа. В ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых мы привлекаем для установления фактов по уголовным производствах", - сообщил Труба.

Также он добавил, что такая практика достаточно успешно используется в мире.

"Исследования, проведенные Американской ассоциацией операторов полиграфа, утверждают, что полученная с его помощью информация в 87-96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании", - говорится в соробщении.

Напомним, 17 августа стало известно, что беглого наркобарона из Израиля Амоса Дов Сильвера задержали в одной из областей Украины. Также задержаны трое сотрудников СБУ, которых подозревают в содействии побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции.

Напомним, что в апреле Киевская прокуратура получила запрос от Тель-Авива на выдачу гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, находящегося в розыске за организацию мощного международного наркокартеля, который стал крупнейшим в мире онлайн-магазином наркотиков.