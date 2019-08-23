Министр внутренних дел Арсен Аваков уволит глав Нацполиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях из-за того, что работа полиции на местах организована ненадлежащим образом. Новость передает "Украинская правда".

На расширенном заседании коллегии 23 августа он заслушал главу Нацполиции Сергея Князева, который указал на ряд недостатков в полиции. В частности, на то, что каждое десятое убийство остается нераскрытым, в некоторых областях отмечается очень высокий уровень преступлений, связанных с угоном автомобилей, а руководящий состав полиции требует и получает взятки.

По его словам, с начала года поймали на взяточничестве и сообщили о подозрении 69 сотрудникам, каждый пятый из которых - руководитель. Выслушав отчет Князева, Аваков попросил его уточнить, в каких конкретно областях работа полиции организована ненадлежащим образом.

Глава Нацполиции сообщил, что у него есть "существенные замечания к руководителям Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей" и что он "готов принять кадровые решения по этим руководителям".

Аваков после этого отметил, что до конца дня пятницы ожидает соответствующих представлений от Князева и кадровых предложений.

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