В субботу, 24 августа, когда вся страна будет отмечать День независимости, Украину ожидает солнечная и теплая погода. Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"День независимости подарит нам много солнца и много летнего тепла. 24 августа в Украине ожидается сухая погода, лишь на западе возможны отдельные грозовые дожди. В восточных, центральных областях и на юге восточный ветер будет порывистым, до сильного", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха 24 августа на западе будет держаться в районе +24...+28 градусов, на севере и в Винницкой области - +27...+29 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей будет жарко - +29...+34 градуса.

Наталья Диденко отметила, что в Киеве на День независимости будет сиять солнце и радовать теплом. Без осадков, +27 градусов.

Скриншот: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" писала о том, что в День независимости в Киеве пройдут сразу два праздничных парада. Один из них устраивает команда Зеленского, второй - ветеранская организация участников АТО. Мероприятия будут проходить с 09:30 на Майдане.

Также мы писали о том, как украинцы отдыхают на День независимости и куда 24 - 26 августа можно пойти в Киеве.