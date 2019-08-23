Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заверил, что сюрпризов и "фишечек" на торжественном заседании новой Верховной рады 29 августа не будет. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова политика на брифинге.

"О сценарии (первого заседания Верховной Рады - Ред.) он стандартный, он прописан, там ничего нового не появилось. Если вы хотите здесь найти какие-то фишки, то их нет, потому что это предусмотрено законодательством. Там нет изменений".

По словам представителя президента в Раде депутата "Слуги народа" Руслана Стефанчука, 23 августа подготовительная депутатская группа утвердила сценарный план торжественного утреннего заседания, которое пройдет 29 августа. Сразу после торжественного пройдет первое заседание, у которого будет другой план.

Ранее "Страна" сообщала, что депутатская группа утвердила схему размещения нардепов в Верховной Раде.

Также мы рассказывали, что на первом заседании Рады Зеленский выступит с речью.