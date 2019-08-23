У людей могут возникать ложные воспоминания после просмотра фейковых новостей, если там говорится об историях соответствующих их убеждениям. Об этом заявили ученые из Калифорнийского университета и Университетского колледжа Дублина, передает журнал EurekAlert.

Половина его участников заявила, что помнит о выдуманных историях и называла подробности фейковых событий. Ученые предположили, что фейки имеют аналогичные последствия при различных политических событиях.

Исследования проводились в 2018 году за неделю до референдума о легализации абортов в Ирландии. Исследователи опросили 3140 избирателей о том, собираются ли они голосовать на референдуме и как. Затем участникам показывали шесть репортажей, два из которых были придуманы. Согласно результатам, половина участников заявила, что помнит про выдуманные истории и называла подробности лживых репортажей.

В частности, избиратели, которые выступали за легализацию абортов, чаще вспоминали фейки о своих оппонентах и наоборот.

Некоторые участники "помнили" о фейковые событиях даже после того, как узнали, что информация была лживой. Ученые планируют исследовать, как ложные воспоминания связаны с референдумом о выходе Британии из ЕС и движением против домогательств #MeToo.

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