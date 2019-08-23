Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания после внеплановой проверки телеканала NewsOne планирует обратиться в суд, чтобы аннулировать его лицензию.

Об этом в комментарии "Прямому" сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, запись опубликована в YouTube.

"Я могу сказать, что проверка уже проведена. По результатам этой проверки на 5 сентября вынесено решение. Мы мониторили эфир этого телеканала (NewsOne - Ред.), в том числе, во время выборов и зафиксировали факты, имеющие признаки разжигания вражды в украинском обществе. И есть проект решения, предусматривающий обращение Национального совета в суд об аннулировании лицензии ", - заявил Костинский.

Видео: YouTube/ Телеканал Прямий

Напомним, внеплановая проверка телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") проводилась из-за его планов провести телемост с российским каналом "Россия 1".

Несмотря на то, что NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей", Нацсовет в конце июля провел проверку и пригрозил санкциями.