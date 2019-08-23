В Днепре женщину-опекуна четверых детей 4, 6, 8 и 13 лет подозревают в жестоком обращении со своими подопечными. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

Правоохранители получили анонимное сообщение о фактах насилия над детьми и после этого 21 августа сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей посетили семью для проверки полученной информации.

Во время посещения правоохранители обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного палкой к дивану и обмотанного скотчем. Ребенка освободили и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. С ним работают психологи. Других детей также изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Фото: dp.npu.gov.ua

Сейчас по месту проживания детей проводят обыски и другие следственные действия. Следственный отдел Днепровского ОП открыл сразу три уголовных производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все детали дела.

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