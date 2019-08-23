В The Guardian опубликовали фото Крыма, обозначив его российским
Британское издание The Guardian опубликовало фотографию из аннексированного Крыма с подписью, что она сделана в России. Об этом свидетельствует информация на сайте издания.
Снимок попал в материал "Огненные бегуны и ночное искусство: лучшие фотографии четверга", в котором собран 21 лучший, по версии издания, снимок, сделанный 22 августа.
"Посетители 5-го фестиваля "Таврида-АРТ возле города Судак. Фотография: Сергей Мальгавко/ТАСС", - гласит подпись к снимку.
Обновлено (15:30):
После обеда в пятницу, 23 августа, The Guardian убрали из материала отметку "Россия", оставив просто: "Крым".
Скриншот: theguardian.com
Напомним, в популярной сети гипермаркетов в Киеве продают школьные дневники с картой Украины без Крыма.
Также мы писали, что Евросоюз одобрил продление санкций против России из-за Крыма до 2020 года. Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции.