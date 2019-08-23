Согласована схема рассадки нардепов в Верховной Раде Украины. Ее утвердили на заседании подготовительной депутатской группы, сообщает "112 Украина".

По данным Дмитрия Разумкова, за схему рассадки проголосовали единогласно. Согласно утвержденной схеме, все передние места займут депутаты от "Слуги народа", которым в Верховной Раде выделят 254 места.

В правом крыле будут сидеть депутаты из партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (25 мест). Посередине будут сидеть нардепы от "Голоса" (20 мест), "Батькивщины" (26 мест) и внефракционные депутаты (56 мест).

В левом крыле займут места депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (43 места).

Фото: pravda.com.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков не собирается отключать микрофон русскоязычным депутатам, как делал Парубий.

Также мы сообщали, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" озвучила, на какие комитеты Рады претендует.