Стала известна личность водителя, который в четверг, 22 августа, в Дарницком районе столицы наехал на маму с 9-летним сыном. Это - теща известного шоумена Сергея Притулы, а также политика Виталия Хомутынника. Новость передает пресс-служба полиции Киева.

В сообщении говорится, что за рулем кроссовера Mazda, была 59-летняя Лилия Сопельник, ее дочь в 2015 году стала женой Сергея Притулы.

Лилия Сопельник. Фото из открытых источников

Сопельник задним ходом въехала в женщину с ребенком, которые шли сзади, она перепутала педали. Ребенок получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Мать в аварии получила сотрясение головного мозга и прелом костей таза.

Видео: Facebook/Киев оперативный

Сопельник - жена влиятельного бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника, который в 2012 году баллотировался по мажоритарному округу в Краматорске, но проиграл.

Кроме того, семью Притулы связывают с экс-регионалом и депутатом Виталием Хомутынником. За ним замужем старшая сестра жены Сергея. Хомутынник в украинской политике персона яркая. Его связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также ходят слухи, что он может порешать чуть ли не любой вопрос в налоговой или таможне. С 2016 года о Хомутыннике пишут как о молодом олигархе, он обзавелся яхтами и самолетами, которых почему-то нет в декларациях.

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