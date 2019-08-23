В пятницу, 23 августа, экс-начальнику полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере, который "прославился" и лишился должности после натравливания спецназа на патрульных, остановивших одну из машин сообщено о подозрении в уголовном преступлении.

Об этом говорится на FB-странице заместителя директора ГБР Ольги Варченко.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности полиции.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: facebook.com/ol.varchenko

Как сообщала в конце июля "Страна", высокопоставленный чиновник Виталий Глуховеря 12 сентября 2018 года незаконно дал команду сотрудникам спецназа КОРД задержать патрульных в Днепропетровской области, которые остановили водителя "Range Rover" за нарушение п. 8.4.бы ПДД (проезд без остановки запрещен), что попало на видео.

На публикацию "Страны" отреагировал президент страны Владимир Зеленский, который потребовал увольнения топ-правоохранителя.

Приказом главы Нацполиции Сергея Князева от 29 июля по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым Глуховерю уволили с должности. Тогда же приказом Князева временно исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области был назначен Артем Васицкий.