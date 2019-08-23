В больнице опровергли смерть второго раненого во время вчерашней стрельбы в Кропивницком, в результате которой был убит адвокат. Об этом говорится в сюжете, размещенном на сайте "Гречка".

Заведующий травматологического отделения областной больницы Андрей Семенович рассказал, что состояние пострадавшего сейчас стабильное и соответствует тяжести полученной травы. Он добавил, что сейчас проводится курс восстановительного лечения.

"При поступлении состояние больного было средней тяжести, связано это с полученным огнестрельным ранением верхней правой конечности и также у больного есть сопутствующие заболевания. Сейчас не возникает никаких сомнений относительно прогноза жизни", - отметил Семенович.

Накануне председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков заявил, что раненый во время убийства адвоката скончался в больнице

Напомним, 22 августа около СИЗО в Кропивницком неизвестные расстреляли адвоката из автоматического оружия. Как сообщалось обстрел был произведен из автомобиля. Убийцы использовали автоматы. Защитник погиб на месте.

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