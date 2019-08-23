Министр внутренних дел Арсен Аваков пошутил, что было бы неплохо избавиться от изъятых правоохранителями наркотических средств, и предложил министру финансов Оксане Маркаровой продать их в Россию. Необычное заявление глава МВД сделал во время коллегии министерства после того, как глава Нацполиции Сергей Князев похвалил работу департамента по противодействию наркопреступлениям.

"С начала года изъято более 5 тонн наркотического зелья. Из которых почти тонна героина, 657 кг - кокаина", - заявил Князев.

После этого Князева перебил Аваков и обратился к Маркаровой: "Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД", - сказал глава МВД.

Маркарова в ответ улыбнулась и сказала, что это смешно, но "без изменений в законодательство это невозможно". После этого Аваков извинился перед Князевым и они продолжид отчет.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" сообщили, что министрами в новом Кабмине могут остаться Маркарова, Аваков и Супрун.

Также мы сообщали, что Аваков получил двойной оклад за "интенсивность труда".