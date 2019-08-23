В Кремле констатировали налаживание диалога между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что это относится к договоренностям, которые главы государств достигли в ходе своих телефонных разговоров.

"Пока мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров", - прокомментировал Песков информацию о скором обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Как сообщала "Страна", в МИД Украины признали, что вряд ли удастся удерживать санкции и изоляцию России. При этом Зеркаль признала, что санкции не принесли всего, чего от них ожидали. При этом президент Украины заявил, что обмен пленными не за горами.

Напомним, что в Германии оценили прямой диалог Украины и России.