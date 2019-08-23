Глава РФ Владимир Путин выступил с заявлением после того, как прошло совещание президента с членами Совета безопасности страны на тему последних ракетных испытаний США. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что американская сторона, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "развязала себе руки для развертывания в разных регионах мира запрещенных ракет". "Единственной целью США являлось прикрытие работ, проводимых в нарушение ДРСМД, и изначальное намерение выйти из него", - сказал Путин.

По словам президента Росии, США запустили пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией этого соглашения, но Москва и ранее располагала сведениями о работе американской стороны над запрещенным договором оружием.

В связи с действиями США Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы и принять меры по симметричному ответу. Путин заявил, что Россия будет обеспечивать свою безопасность в одностороннем порядке.

Напомним, что 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Российской Федерацией действия договора о РСМД, а 2 августа действие договора окончательно отменили США.

Ранее "Страна" сообщала, что в России заявили, что они не будут размещать свои ракеты в Европе, пока это не сделают США.

Также мы рассказывали, что после выхода из ДРСМД США заявили, что уже через два года поставят на вооружение гиперзвуковые ракеты.