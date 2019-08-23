Первые матчи плей-офф квалификации еврокубков (Лига чемпионов и Лига Европы - Ред.) не принесли Украине очков в рейтинге УЕФА. Наш единственный представитель на этой стадии, луганская Заря проиграла на выезде Эспаньолу.

Рейтинг Украины сохранился на отметке 30,600 балла. Этим воспользовались бельгийские и турецкие клубы, как передает портал Ua.tribuna.

Брюгге в отборе Лиги чемпионов победил ЛАСК (1:0); бельгийский Гент в Лиге Европы разобрался с Риекой (2:1), а Антверпен сыграл вничью с АЗ Алкмар (1:1). Таким образом, бельгийская ассоциация заработала 2,5 очка, что равно зачетным 0,5 балла. Теперь у Бельгии 32,600 балла.

Турецкий Трабзонспор в квалификации Лиги Европы оказался сильнее АЕК (3:1), что принесло в копилку турецкой ассоциации 1 очко (0,25 балла). На счету турков теперь 30,400 балла.

Если Трабзонспор в ответном матче победит АЕК, а Заря проиграет Эспаньолу, то Турция обойдет Украину в рейтинге. И тогда, чтобы вернуть себе 9 место, придется надеяться на приличное выступление в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы трех украинских команд - Шахтера, Динамо и Александрии.

Топ-20 лучших национальных ассоциаций в рейтинге УЕФА

Фото: championat.com

Напомним, "Страна" сообщала, что тренер Зари после поражения от Эспаньола обещает в ответном матче интригу и хлопанье дверью.