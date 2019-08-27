27 августа - первые 100 дней президентства Владимира Зеленского, который во втором туре выборов со значительным преимуществом обошел Петра Порошенко.

Отсчет его каденции начался со дня инаугурации - 20 мая. При этом команда Зеленского заявляла, что полноценная работа начнется лишь после того, как заработает новая Верховная Рада - то есть 29 августа.

А пока мы решили отразить 100 дней Зеленского в десяти самых ярких и наиболее обсуждаемых фотографиях.

С булавой на инаугурации (20 мая)

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. По традиции, на трибуне Верховной Рады, он принял символы президентской власти, среди которых булава. Во время своей речи Зеленский сказал, что в жизни пытался делать все, чтоб украинцы улыбались, а за следующие 5 лет сделает все, чтобы украинцы не плакали. Но самым запоминающимся было заявление о досрочном роспуске Верховной Рады.

"Страна" разобрала речь Зеленского и сравнила ее с инаугурационными высказываниями Порошенко, найдя в них сходства и отличия.

Зеленский с булавой во время инаугурации 20 мая. Фото: president.gov.ua

Шаурма на заправке (29 мая)

29 мая президент Владимир Зеленский сфотографировался с шаурмой на заправке. "Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма", - написал Зеленский.

Так он отреагировал на многочисленные возмущения после того, как в поздравлении с Днем Киева упомянул, что столица, ассоциируется у него, в том числе, с шаурмой у метро. Компанию президенту на снимке составили глава его Администрации Андрей Богдан и два зама из АП - Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко.

Зеленский с шаурмой на заправке Фото: facebook.com/zelenskiy95

Поездка к шахтерам (29 мая)

В этот же день, 29 мая, Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область на шахту "Лесная", где погибли два горняка. В области тогда объявили траур. В своем обращении к вдовам президент пообещал семьям выделить по 100 тысяч гривен помощи и решить вопрос с жильем вдовы Михаила Павлика, матери троих детей.

Зеленский в окружении шахтерских матерей. Фото пресс-службы президента

Не обошлось и без конфликтов. Зеленский вступил в словесную перепалку с журналистами телеканала "Прямой". Журналистка обратила внимание президента на то, что матери погибших горняков ожидали главу государства весь день. "Я не приехал? Или потому, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям. Вот давайте, Прямой канал, мы с вами пообещаем, и вместе с вами..." - сказал президент. После того, как журналистка предложила поделиться зарплатой, Зеленский добавил: "Я куплю квартиру. Что вы мне тут, интервью ведете? Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас". После этого спор утих.

В тренажерке на Банковой (31 мая)

Через пару дней Зеленский, который ведет youtube-канал, в котором рассказывает о своих занятиях спортом, обнародовал фото из спортзала в Администрации президента. Рядом с ним - Андрей Богдан. "На Банковой. Хоть гантели не украли" - подписал он снимок, намекая на скандал с исчезновением мониторов из ситуационной комнаты в АП.

Президент в спортзале на Банковой Фото: zelenskiy_official

В объятиях Юнкера (4 июня)

4 июня, во время первого зарубежного визита в качестве президента, в Брюсселе Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Они близко общались, весело шутили и крепко обнимались. "Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно так говорить, или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик", - сказал Зеленский после встречи.

Фото: president.gov.ua

Интервью на ступеньках (18 июня)

18 июня президент Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Германии. Он пообщался с немецкими журналистами Bild в неформальной обстановке, сидя на ступеньках. В интервью популярному европейскому таблоиду президент Украины рассказал про Донбасс, Крым Евросоюз и НАТО.

Зеленский с журналистами Полом Ронхаймером и Джулианом Ропке. Фото: bild.de

С Богданом за ушком (12 июля)

12 июля президента Владимир Зеленского сфотографировали на мероприятии вместе с главой президентского Офиса Андреем Богданом. Тот что-то говорил на ухо Зеленскому. В сети тут же принялись обсуждать фото Богдана, прильнувшего к уху своего шефа.

Фото: Facebook/ mixailotkach

В подсолнухах (12 июля)

12 июля на официальной странице Владимира Зеленского в Facebook появилась его фотография в подсолнухах, где он позирует на фоне поля в деловом костюме. Снимок Зеленский выложил в день своего визита в Днепропетровскую область. "Слава Украине", - кратко подписал фото в цветах государственного флага Зеленский.

Фото: zelenskiy_official

В красных плавках в Одессе (13 июля)

13 июля президент находился с рабочим визитом в Одессе. Не испугавшись камер, Зеленский вместе с сотрудниками администрации искупался в Черном море в ярких красных шортах. В сообщении на Facebook-странице Офиса президента говорилось, что глава государства решил проверить температуру воды перед началом рабочего дня.

Фото: Facebook/ president.gov.ua

День независимости (24 августа)

24 августа в центре Киева прошел Марш достоинства с участием Владимира Зеленского и его супруги Елены. Изначально Зеленский заявил, что парада не будет, что это не по-европейски, а деньги отдадут на премии военным, но сторонники Порошенко и националисты тут же заявили, что проведут свой парад в центре Киева. После этого в Офисе президента сказали, что официальные торжественные мероприятия все же проведут, но в новом формате. Подготовкой Марша занимался режиссер Алан Бадоев, который постарался сделать его зрелищным и символичным. Во время Зе-парада президент произнес 15-минутную речь. А его супруга выбрала белоснежный наряд. В такой же цвет одели присутствующих на шествии детей.

Фото: president.gov.ua