Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нет в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признает свою вину деле о государственной измене. Об этом заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский, передает "Украинская правда".

"Заявлений о каком-либо обмене он (Вышинский - Ред.) не писал. Желаний об обмене не высказывал. К нему обращались украинские политики, в частности омбудсмен Денисова, с просьбой написать такие заявления. На что было отказано", - сообщил Доманский.

Адвокат уточнил, что этот вопрос его подзащитному задавали несколько раз. Но Кирилл Вышинский отказывается писать заявления об обмене, потому что таким образом ему придется признавать вину, а он ее не признает.

"Но он не является вещью, которую можно на что-то менять. Он является человеком, гражданином, у которого есть права... Поэтому говорить об этом как об обменном фонде и как о вещи - простите - он живой человек, которого еще суд не признал, что он в чем-то виновен. Он не признает свою вину и понимает, что его задержали с единственной целью - осуществить этот так называемый обмен", - добавил защитник Вышинского.



По словам адвоката, признания вины со стороны Вышинского очень ждет Генпрокуратура и правоохранители, которые "боятся огласки того, как проводилось следствие и все прочее", ведь там было много "нарушений закона".

Он также добавил, что если какие-то переговоры об обмене в последнее время и велись, то он о них не знает, потому что сторону защиты "никоим образом никогда в этот процесс не включали".

Кроме того Доманский сделал акцент на том, что одно дело говорить об обмене лиц, уже имеющих приговоры, и совсем другое - о человеке, относительно которого еще продолжается судебное разбирательство.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский заявил, что обмен пленными не за горами.

Также мы сообщали, что адвокат утверждает, что экс-бойца "Беркута" обменяют на одного из украинских моряков.