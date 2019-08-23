Певица Тина Кароль исполнит свою часть гимна 24 августа, в День независимости, на крыше консерватории. Об этом сообщил в своем Instargam украинский клипмейкер Алан Бадоев.

"Так много людей говорили - это невозможно, не выйдет, нельзя! В конце концов Тина не согласится лезть на крышу консерватории... И вот мы на ней, и уже репетируем, и кадр будет грандиозный, такой как был во сне!" - написал Бадоев под фотографиями с репетиции на крыше.

Также клипмейкер отметил, что он мечтал об этом и поблагодарил Кароль за то, что согласилась выступать на крыше. Кроме того, Алан Бадоев выразил благодарность команде, которая подготавливает выступление на День независимости.

Фото: Alan Badoev/Instargam

Ранее "Страна" сообщала, что Тина Кароль исполнит гимн Украины на Марше достоинства.

Кроме того, мы рассказывали, что появился план Ходы гидности на День Независимости.