Как стало известно "Стране", 29 августа, в день проведения первого заседания парламента Зеленский выступит с посланием к депутатам. Его держат в тайне.

Вступительную речь пишет президент со своей командой. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в ответ на официальный запрос "Страны".

Напомним, что президент Украины традиционно обращается с посланием к депутатам, в котором заявляет о своей позиции на счет основных ориентиров внешней и внутренней политики страны.

Как правило, делает это лично, но так было не всегда. Например, при президентстве Виктора Януковича послание отправляли в письменном виде, и адресовано оно было украинскому народу, а не парламентариям.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что обмен пленными не за горами.

Также мы рассказывали, что президент Украины назвал заявление о ликвидации Министерства ветеранов позорными слухами.