Президент Украины Владимир Зеленский считает, что альтернативы Дню независимости нет, однако допускает проведение разных шествий.

Об этом он сказал журналистам после участия в форуме ветеранов и волонтеров, передает "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что у нас есть День Независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню. Если в это день люди хотят пойти... Я не считаю, что это "альтернативный парад", это очень неправильно. Давайте начинать с вами с риторики. Мы объединяем Украину? Я считаю, что это самое главное", - сказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что если люди хотят идти шествием, они должны идти. "У нас открытая страна. Поэтому, пожалуйста", - отметил Зеленский.

Олеся Медведева в блоге ЯсноПонятно блоге разбиралась, будут ли столкновения 24 августа:

Видео: youtube.com/Страна.ua

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