"Это очень неправильно". Зеленскому не понравилась идея альтернативного парада националистов
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что альтернативы Дню независимости нет, однако допускает проведение разных шествий.
Об этом он сказал журналистам после участия в форуме ветеранов и волонтеров, передает "Интерфакс-Украина".
"Мне кажется, что у нас есть День Независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню. Если в это день люди хотят пойти... Я не считаю, что это "альтернативный парад", это очень неправильно. Давайте начинать с вами с риторики. Мы объединяем Украину? Я считаю, что это самое главное", - сказал Зеленский.
Однако он подчеркнул, что если люди хотят идти шествием, они должны идти. "У нас открытая страна. Поэтому, пожалуйста", - отметил Зеленский.
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Видео: youtube.com/Страна.ua
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